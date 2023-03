Unterkunft Upahl: Bauamt kann Bebauungsplan übergehen

Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern hält die Möglichkeiten für Kommunen, den Bau von Flüchtlingsunterkünften per Bebauungsplan zu verhindern, für begrenzt. „Nur aus sogenannten städtebaulichen Gründen“ könne eine Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung zum Bau von Flüchtlingsunterkünften verweigern, teilte das Ministerium am Donnerstag in Schwerin mit. Hierbei bezog sich die Behörde auf die Auslegung des Baugesetzes durch Gerichte. Politische Gründe sind der Darstellung nach nicht gültig.