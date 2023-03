Unbekannte spähen Kontodaten aus: Polizei warnt

Die Polizei in Schwerin warnt aus aktuellem Anlass vor neuen Ausspäh-Manipulationen an Geldautomaten in Bankfilialen. Anlass sind mehrere aktuelle Fälle, bei denen versteckte Kameras und andere technische Geräte zum Auslesen von Daten entdeckt wurden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Mit Hilfe solcher Technik wollen Täter sensible Bankdaten, wie Konto- und PIN-Nummern, ausspähen und später an das Geld der Kartenbesitzer gelangen.

Schwerin (dpa/mv). Die Polizei in Schwerin warnt aus aktuellem Anlass vor neuen Ausspäh-Manipulationen an Geldautomaten in Bankfilialen. Anlass sind mehrere aktuelle Fälle, bei denen versteckte Kameras und andere technische Geräte zum Auslesen von Daten entdeckt wurden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Mit Hilfe solcher Technik wollen Täter sensible Bankdaten, wie Konto- und PIN-Nummern, ausspähen und später an das Geld der Kartenbesitzer gelangen.

So wurde solche Überwachungstechnik zuletzt in einer Bankfiliale am viel besuchten Marienplatz beschlagnahmt. Dieser liegt zentral zwischen zwei großen Einkaufszentren und dem Fußgängerboulevard in der Landeshauptstadt. Dies sei nicht der erste Fall mit Auslesetechnik in den letzten Wochen in Schwerin gewesen. Ob es in dem Zusammenhang bereits zu kriminellen Geldabhebungen gekommen ist, sei noch unklar. Die Polizei riet erneut zu mehr Vorsicht und erhöhter Wachsamkeit bei Geldgeschäften an Bankautomaten.

