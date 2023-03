Unbekannte beschmieren Brücke mit Hakenkreuzen

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag eine Eisenbahnbrücke in Neubrandenburg mit Hakenkreuzen beschmiert. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, seien die Schmierereien etwa 1,50 mal 1,50 Meter groß. Außerdem hätten die Täter die Buchstabenkombination „UA“ auf die Seitenfundamente der Brücke geschrieben. Die Polizei geht davon aus, dass dies für die Ukraine stehen soll. Sie sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und Hinweisen.