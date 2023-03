Alois Schwartz übernimmt das Ruder beim FC Hansa

Rostock (dpa/mv). Der neue Kommandogeber des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock heißt Alois Schwartz. Der 55-Jährige, der zuletzt für den SV Sandhausen tätig war, wurde am Mittwoch als Nachfolger des am Montag freigestellten Patrick Glöckner präsentiert. Nachdem sich die Mecklenburger schon im November 2022 von Aufstiegstrainer Jens Härtel getrennt hatten, ist Schwartz der dritte Chefcoach des Tabellen-17. in dieser Saison.

„Wir wollen die Länderspielpause nutzen, damit Alois Schwartz die Mannschaft sowie die beiden Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers besser kennenlernen und man schnellstmöglich intensiv miteinander arbeiten kann“, sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen. Von Donnerstag bis Samstag bezieht das Team ein Kurztrainingslager.

Schwartz selbst, der am 19. Februar in Sandhausen freigestellt wurde, sagte über seinen neuen Job: „Eine neue Aufgabe in den letzten Spieltagen einer Saison zu beginnen ist stets eine große Herausforderung. Ich freue mich, dass die Verantwortlichen des FC Hansa mir diese verantwortungsvolle Aufgabe zutrauen und werde alles daran setzen, um zusammen mit der Mannschaft die Abstiegsplätze bis zum letzten Spieltag zu verlassen. Mit der Wucht eines so traditionsreichen Vereins und seinen treuen Fans sollte es uns gelingen, die nötigen Punkte noch zu holen.“

Die Verpflichtung trägt auch eine gewisse Brisanz in sich: Am drittletzten Spieltag der Saison reist Rostock am 12. Mai ausgerechnet nach Sandhausen. Das erste Pflichtspiel für den neuen Chef auf der Rostocker Bank steigt nach der Länderspielpause am 2. April. Dann müssen die Mecklenburger beim 1. FC Magdeburg antreten. Eine der Baustellen, die es für Schwartz möglichst schnell anzugehen gilt, ist die Offensive. Mit lediglich 21 erzielten Treffern stellt Hansa den schlechtesten Angriff der Liga.

Daneben dürfte das zweite große Problem im Fokus stehen: die Heimschwäche. Mit nur zehn Zählern hat Hansa die schwächste Bilanz aller 18 Zweitligisten. Der letzte Sieg gelang noch unter Härtel am 17. September vergangenen Jahres beim 3:1 gegen Magdeburg. Die erste Gelegenheit bietet sich am 9. April. Am Ostersonntag ist Holstein Kiel zu Gast im Ostseestadion.

Bei Glöckners Amtsantritt am 7. November vergangenen Jahres stand Rostock auf dem zwölften Platz. Danach bekam die Kogge zusehends Schlagseite. Besonders seit der Rückrunde, in der die Mannschaft bislang vier Punkte in acht Spielen holte und von Rang neun nach der Hinrunde auf Platz 17 rauschte. Erstmals stehen die Mecklenburger damit seit ihrer Zweitliga-Rückkehr auf einem direkten Abstiegsplatz.

