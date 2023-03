Lkw-Fahrer fährt bei Wismar gegen einen Baum

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagabend in Jesendorf im Landkreis Nordwestmecklenburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, sei noch unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Ein erster Atemalkoholtest des 59-Jährigen sei jedoch negativ ausgefallen. Trotz der Schwere des Unfalls wurde der Fahrer nur leicht verletzt, musste allerdings in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.