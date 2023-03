Frau verliert viel Geld an Liebesbetrüger

Eine Frau aus der Region Teterow (Landkreis Rostock) hat knapp 60.000 Euro an Liebesbetrüger via Internet verloren. Der Kontakt kam bereits im April 2022 über soziale Medien zustande, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Güstrow sagte. Der vermeintliche Liebhaber habe sich als in Syrien stationierter deutscher Soldat ausgegeben.