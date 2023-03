Mehr Mitglieder in den Mecklenburger Sportvereinen

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Sporttreibenden in Vereinen wieder gestiegen. Wie der Landessportbund (LSB) am Mittwoch bekannt gab, haben die Vereine im vergangenen Jahr 12.808 neue Mitglieder verzeichnet. Insgesamt waren im Landessportbund zu Beginn dieses Jahres 274.015 Sportler und Sportlerinnen in 1830 Clubs organisiert. Damit sind laut LSB 17,01 Prozent der Bevölkerung im nordöstlichen Bundesland Mitglied in einem Sportverein. Im Vorjahr waren es noch 16,22 Prozent.