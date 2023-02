Drese hebt Stellenwert der Gesundheitswirtschaft hervor

Während eines Besuchs des Instituts für Implantat-Technologie und Biomaterialien (IIB) in Rostock hat Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) auf die Bedeutung der Branche hingewiesen. „Die medizinische Forschung und Lehre sowie die Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten in Mecklenburg-Vorpommern setzen bereits heute hohe Maßstäbe“, sagte sie am Dienstag vor Ort.