Konjunktur stabil: Befürchtungen nicht eingetreten

Den Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern geht es einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern zufolge besser als erwartet. „Die Sorge vor einer Gasmangellage war real, ist aber nicht eingetreten“, hieß es in einer Analyse der Kammern am Dienstag. Auch die Rezession sei ausgeblieben.