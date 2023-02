Fahrer mit 3,48 Promille: Seit Jahren ohne Führerschein

Einen betrunkenen Autofahrer mit mehr als drei Promille hat die Polizei in der Region Jürgenshagen (Landkreis Rostock) erwischt. Der 40-Jährigen ging den Beamten am Sonntag auf einer abgelegenen Kreisstraße bei Moltenow ins Netz, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Beim Atemalkoholtest und der Kontrolle der Papiere wurde klar, warum der Mann nachts so einsame Straßen nutzte: Das Messgerät zeigte 3,48 Promille an.