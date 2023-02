Auto macht sich selbstständig und rollt in Teich

In dem Ort Braunsberg bei Zehna (Landkreis Rostock) hat sich ein Auto selbstständig gemacht, ist in einen Teich gerollt und versunken. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag. Anwohner alarmierten Feuerwehr und Polizei, weil sie noch Insassen in dem Wagen vermuteten. Die Einsatzkräfte zogen den Wagen mit einem Metallseil aus dem Wasser - es befand sich niemand darin.

In der Zwischenzeit war der 38-jährige Autobesitzer aufgetaucht. Er hatte den Wagen an einer abschüssigen Straße in Braunsberg abgestellt. Am Sonntag wollte er losfahren und hatte den Motor gestartet, damit das Auto schon warmläuft. Der Mann war dann noch einmal weggegangen - ohne den Wagen noch gegen Wegrollen gesichert zu haben. Der Schaden wurde auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Die Region gehört landschaftlich auch zur Mecklenburgischen Schweiz.

