Strafanzeigen können nun digital aufgegeben werden

In Mecklenburg-Vorpommern können Strafanzeigen nun auch digital über die sogenannte Onlinewache der Polizei aufgegeben werden. Ziel sei es, Betroffenen von Diebstahl, Betrug, Sachbeschädigung, Hass im Netz und anderen Straftaten schnell und sicher eine digitale Anzeigenerstattung zu ermöglichen, wie das Innenministerium am Sonntag in Schwerin mitteilte.