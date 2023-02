Mutmaßlich rechtsextreme Schmiererei an Jüdischem Friedhof

Unbekannte haben ein mutmaßlich rechtsextremes Symbol an eine Mauer des Jüdischen Friedhofes in Waren (Müritz) gesprüht. In der Zeit zwischen 4.00 Uhr und 18.30 Uhr sei am Samstag das Symbol „192“ mit schwarzer Farbe an die Mauer gesprüht worden, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Ein rechtsextremistischer Hintergrund sei nach ersten Erkenntnissen nicht auszuschließen. Die Polizei erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

Die Zahlenfolge 192 wird in rechtsextremen Kreisen als Symbol verwendet. Die Zahlen stehen in diesem Zusammenhang für die jeweiligen Buchstaben im Alphabet und sind die Abkürzung für eine rechtsextreme Botschaft. Der Jüdische Friedhof in Waren ist ein ehemaliger Friedhof, der heute als Baudenkmal geschützt ist.

