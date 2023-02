Ferienhäuser stehen leer: Diebe stehlen Kupfer-Dachrinnen

Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Vorpommern-Rügen) haben Unbekannte reihenweise Kupferdachrinnen an leerstehenden Ferienhäusern geplündert. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurden mehrere Fälle im Ostseebad Zingst gemeldet. Dabei wurden vor allem Fallrohre, Kupferbögen und Einlaufkästen abgebaut und gestohlen. Die Eigentümer der Häuser oder deren Beauftragte hätten die Fälle am Donnerstag bemerkt und angezeigt.