Gestiegene Kosten: Erste Tafeln erhalten Landesförderung

Erstmals haben Tafeln im Nordosten die vom Land angesichts gestiegener Kosten beschlossene Förderung erhalten. Am Donnerstag überreichten Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) und die Vorstandsvorsitzende der Ehrenamtsstiftung MV, Hannelore Kohl, eine entsprechende Vereinbarung an die Tafeln der Rostocker Stadtmission, wie das Sozialministerium mitteilte. Dabei gehe es um 40.000 Euro für insgesamt 16 Ausgabestellen in und um Rostock mit rund 5000 Nutzerinnen und Nutzern wöchentlich.