Corona-Isolationspflicht könnte ab Mitte Februar entfallen

Schwerin (dpa/mv). Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte könnte in Mecklenburg-Vorpommern bald aufgehoben werden. Gesundheitsministerin Stefanie Drese will dem Kabinett am kommenden Dienstag dafür den 12. Februar als Stichtag vorschlagen, bestätigte das Gesundheitsministerium in Schwerin am Donnerstag. Zu diesem Zeitpunkt fällt die Isolationspflicht auch in Berlin und Brandenburg weg. Zuvor hatte die „Ostseezeitung“ (OZ) berichtet.

Das Ministerium betonte jedoch, dass Infizierte auch nach dem Wegfall der Isolationspflicht möglichst im Homeoffice arbeiten sollten. Aktuell befindet sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aufgrund einer Corona-Infektion in Isolation.

Nach dem Wegfall der Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr ist die Maskenpflicht im Gesundheitswesen damit eine der letzten noch bestehenden Corona-Regeln. „Wir wollen vulnerable Gruppen weiterhin besonders schützen“, hieß es dazu von Gesundheitsministerin Drese.

Doch auch diese vom Bund geregelte Pflicht werde mit dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes am 7. April enden. „Das ist meines Erachtens bei weiter abflauender Corona-Entwicklung ein sinnvoller Zeitpunkt für die Aufhebung der Maskenpflicht in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen“, so Drese.

