CEV Cup: SSC wahrt trotz Niederlage Chance auf Halbfinale

Die Volleyball-Frauen des SSC Palmberg Schwerin haben die Chance auf das Erreichen des Halbfinales im CEV Cup gewahrt. Zwar unterlag der Bundesliga-Dritte im Hinspiel des Playoff-Viertelfinales am Mittwochabend beim italienischen Topclub Scandicci mit 2:3 (21:25, 21:25, 26:24, 25:16, 11:15), verschaffte sich mit den zwei gewonnenen Sätzen aber eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche. In diesem würde dem SSC ein 3:1-Sieg reichen, um weiterzukommen.