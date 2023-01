Winterklausur der SPD-Landtagsfraktion in Rostock

Die SPD-Landtagsfraktion hat am Dienstag in Rostock ihre Winterklausur begonnen. Bei den meist außerhalb des Landtags abgehaltenen Beratungen werden traditionell Grundsatzfragen erörtert und Schwerpunkte für die Parlamentsarbeit im neuen Jahr festgelegt. Wie eine Fraktionssprecherin sagte, gehören die Sicherung der Energieversorgung und die Lage am Wohnungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern zu den wichtigsten Gesprächsthemen. Zu den dreitägigen Beratungen seien deshalb auch Experten aus diesen Bereichen eingeladen worden.