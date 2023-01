Gewerkschaft plädiert für Arbeitszeitkonten für Lehrer

Die jüngsten Experten-Empfehlungen zur Behebung des Lehrermangels treffen bei der Bildungsgewerkschaft GEW in Mecklenburg-Vorpommern auf heftigen Widerspruch. Im Zentrum der Kritik stehen Vorschläge zur Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung und Beschränkung von Teilzeitbeschäftigung. „Da wird eine höhere Belastung der Lehrer vorgeschlagen und wenige Zeilen darunter kommen Hinweise zu Gesundheitsförderung und Mental-Training. Das passt nicht. Viele Lehrer arbeiten längst am Anschlag“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner am Dienstag in Schwerin. In der Vorwoche hatte die Ständigen Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz ihre Vorschläge veröffentlicht und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. Bildung ist Ländersache.