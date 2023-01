Schwerin verstärkt sich mit Mittelblockerin Broekstra

Schwerin (dpa/mv). Der Volleyball-Bundesligist SSC Palmberg Schwerin reagiert auf die Ausfälle auf der Mittelblock-Position und hat Laura Broekstra vom Ligakonkurrenten VC Neuwied 77 verpflichtet. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Zu der Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben.

„Sie war unsere absolute Wunschkandidatin, sodass wir sehr glücklich sind, dass sie uns in dieser prekären Lage hilft“, sagte Trainer Felix Koslowski. Schwerin hatte Verstärkung für den Kader gesucht, weil Lea Ambrosius und Leandra Negri mittelfristig ausfallen. Damit verfügte der Club mit Indy Baijens und Jazmine White nur noch über zwei Mittelblockerinnen.

Broekstra spielt erst seit dieser Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. „Ich habe mit dem Angebot von Schwerin überhaupt nicht gerechnet und war erstmal sehr überrascht“, sagte die 26-Jährige und fügte hinzu: „Mir war jedoch sehr bewusst, dass es eine unglaubliche Chance für mich ist.“

Für Schwerin stehen in den kommenden Wochen wichtige Spiele an: Am Mittwoch (20.00 Uhr) bestreitet der Club beim italienischen Topclub Scandicci das Hinspiel im Playoff-Viertelfinale des CEV-Cups. In der Bundesliga folgt am Samstag (17.00 Uhr) das Spitzenduell gegen Allianz MTV Stuttgart, Ende Februar steigt das Pokalfinale.



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern