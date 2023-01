Brand auf Gelände von Seniorenpflegeheim

Ein Brand auf dem Gelände eines Seniorenpflegeheimes in Parchim hat einen Schaden von rund 20.000 Euro verursacht - aber verletzt wurde niemand. Das Feuer brach am Montagabend an einem Holzlager am Giebel des viergeschossigen Heimes aus, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Feuerwehr konnte die brennenden Holzstapel löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Heim verhindern. Das Haus musste nicht evakuiert werden. Die Lüftungsanlage der Pflegeeinrichtung mit mehr als 110 Plätzen wurde aber beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen könnte ein Raucher den Brand verursacht haben, hieß es. So werde eine glimmende Zigarette als Brandursache vermutet. An dieser Seite der Einrichtung liegt auch die Raucher-Insel. Wegen der Sturmböen könnte jemand noch dichter am Gebäude geraucht haben. Es wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

