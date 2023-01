Diebe plündern Solarpark-Trafohäuser

In Vorpommern haben Diebe Bauteile aus einem Solarpark gestohlen und rund 60.000 Euro Schaden verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ist ein umzäuntes großes Gelände nahe Appelshof bei Grimmen (Vorpommern-Rügen) betroffen. Nach ersten Ermittlungen wurden dort vermutlich am Wochenende die Umzäunung und Trafo-Gebäude aufgebrochen, elektrische Bauteile ausgebaut und gestohlen. Der Vorfall in dem Sieben-Megawatt-Park sei den Betreibern am Sonntag aufgefallen und danach angezeigt worden.