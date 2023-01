Rund 1300 Menschen bei Protesten gegen Energiepolitik

In Mecklenburg-Vorpommern haben rund 1300 Menschen gegen weitere Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg und die Energiepolitik des Bundes protestiert. Wie Polizeisprecher am Dienstag sagten, gab es am Vorabend Demonstrationen in 16 Städten, davon in elf Kommunen im Osten des Landes. Die meisten Teilnehmer wurden mit 300 in Rostock und mehr als 200 Menschen jeweils in Neubrandenburg und Waren an der Müritz von der Polizei gezählt.