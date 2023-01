SPD-Landtagsfraktion startet dreitägige Winterklausur

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Die Sicherung der Energieversorgung und die Lage am Wohnungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei der Schwerpunktthemen, mit denen sich die SPD-Landtagsfraktion auf ihrer am heutigen Dienstag (14.00 Uhr) beginnenden Winterklausur befasst. Für ihre dreitägigen Beratungen in Rostock haben sich die Parlamentarier auch Experten aus diesen Bereichen eingeladen, wie eine Fraktionssprecherin mitteilte.