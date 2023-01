Verkehrsunternehmen fordern „Kraftakt“ für ÖPNV-Ausbau

Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen im Norden (VDV Nord) sieht Bund und Land in der Pflicht, für einen verstärkten Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs zu sorgen. Zwar gebe es mit dem Deutschlandticket ab Mai ein preislich attraktives Tarifangebot für Bus- und Bahnfahrten in MV und darüber hinaus, sagte VDV-Nord-Vorsitzender Jan Bleis am Montag nach einer Vorstandssitzung in Rostock. „Das nützt den Menschen im Land aber wenig, wenn sie an ihrem Wohnort kein brauchbares ÖPNV-Angebot vorfinden, unzumutbar lange Fahrzeiten haben, abends nicht mehr nach Hause kommen oder am Wochenende keinen Ausflug ohne Auto unternehmen können.“