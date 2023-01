Wildschwein kollidiert mit Auto: Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem ausgewachsenen Wildschwein ist eine junge Autofahrerin im Landkreis Vorpommern-Rügen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, prallte der Wagen der 25-jährigen am Sonntag zwischen Franzburg und Abtshagen mit dem Schwarzkittel zusammen. Die Frau kam per Rettungswagen in eine Klinik. Ihr Auto war sehr stark beschädigt, gar nicht mehr fahrfähig und musste von einem Abschleppdienst weggebracht werden. Das Wildtier überlebte den Zusammenprall auf der Landesstraße 222 nicht, es verendete noch an der Straße.