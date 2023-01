MV mit höchster Sitzenbleiber-Quote aller Bundesländer

In keinem anderen Bundesland bleiben so viele Schüler sitzen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, wurden im Schuljahr 2021/2022 im Nordosten fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht versetzt oder wiederholten eine Klassenstufe freiwillig. Im bundesweiten Durchschnitt war der Anteil mit 2,4 Prozent nur halb so hoch. Am niedrigsten fiel die Quote mit 1,2 Prozent in Berlin aus.