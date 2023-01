Filme über Rostocker Plattenbau und Torgelower Fußballverein

Schwerin (dpa/mv). Zwei neue Filmproduktionen aus Mecklenburg-Vorpommern kommen im Format „Das kleine Fernsehspiel“ ins ZDF. Das Spielfilm-Debüt „Mels Block“ des Rostocker Regisseurs Mark Sternkiker erzählt eine ungewöhnliche Geschichte aus einem Rostocker Plattenbau und die Dokumentation „Im Abseits - Eichi und der FC Pio“ von Loraine Blumenthal eine ebenfalls ungewöhnliche Integrationsgeschichte.

Wie eine Sprecherin der Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern am Montag sagte, fördern die Filmförderung und das ZDF über ein „Fifty-Fifty-Abkommen“ die Herstellung der beiden Streifen mit gut einer Million Euro. Teil der Vereinbarung sei auch die Ausstrahlung im ZDF. Zudem sollen die beiden Produktionen möglichst auf Festivals laufen, so die Sprecherin.

Mithilfe des Förderprogramms sollen neue Filmtalente aus und in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt und der Einstieg in die Branche erleichtert werden, hieß es. Mit dem Fifty-Fifty-Programm könnten die ersten beiden ausgewählten Produktionen nun realisiert werden. Der Leiter der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, Burkhard Althoff, erklärte: „Dass so rasch spannende Talente und Projekte für unser gemeinsames Fifty-Fifty-Programm gefunden wurden, zeigt, welches filmemacherische Potenzial Mecklenburg-Vorpommern hat.“

Der Film aus Rostock erzählt eine Plattenbau-Geschichte der anderen Art: Mel steht heute auf der Gewinnerseite des Lebens, was nicht immer so war. Dieser Makel nervt die Selfmade-Millionärin so sehr, dass sie den Plattenbau kauft, in dem sie aufgewachsen ist. „Sie möchte mit ihrer Geschichte abschließen, doch die Vergangenheit ist ein störrisches Biest“, so die Filmförderung MV zum Inhalt.

Zum Inhalt von „Im Abseits - Eichi und der FC Pio“ heißt es: „Thomas „Eichi“ Eichstätt trainiert in der Kleinstadt Torgelow im östlichen Mecklenburg-Vorpommern die Fußballmannschaft FC Pio. Viele der jungen Spieler:innen sind aus ihren Heimatländern geflohen und kämpfen mit Jobsuche, Akzeptanz und ihrer Vergangenheit. Für viele ist Eichi Vaterfigur, doch auch er blickt auf eine düstere Zeit als Neonazi zurück.“

