Elf Schulfenster in Parchim zerstört: 50.000 Euro Schaden

Unbekannte haben am Wochenende an einem Gymnasium in Parchim elf Fensterscheiben zerstört. Außerdem wurden mehrere Graffiti-Schmierereien an den Backsteinfassaden der Schule angebracht, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Fenster wurden mit Gullydeckeln und Pflastersteinen eingeworfen. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Der Vorfall wurde der Polizei am Sonntagabend gemeldet. Man hoffe auf Hinweise von Passanten oder Anwohnern, hieß es.