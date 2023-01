Kühllastwagen stürzt auf Autobahn 24 um: Behinderungen

Auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg ist im Südwesten Mecklenburgs ein Kühllastwagen umgekippt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Lkw-Unfall am frühen Morgen unweit der Abfahrt Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) in Fahrtrichtung Hamburg. Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Der Fahrer des 7,5 Tonnen schweren Lastwagens soll bei dem Unfall unverletzt geblieben sein. Der Verkehr in Richtung Norden wurde zeitweise behindert. Für die Bergung wurde ein Kran angefordert. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.