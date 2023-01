Feuer durch Gaskocher: 38-Jährige im Camper gestorben

Rettungskräfte haben in Chemnitz eine 38 Jahre alte Frau tot aus einem Campingbus geborgen. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Die Frau hatte demnach in dem zum Camper umgebauten Transporter einen Gaskocher betrieben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der habe offensichtlich einen Brand samt Rauchgasen verursacht. Hinweise auf Fremdeinwirkung oder ein Verbrechen gebe es nicht. Ein Zeuge hatte die Polizei am Samstagmittag alarmiert. Zum Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Laut Polizei stammte die Frau aus Mecklenburg-Vorpommern. Warum sie sich am Wochenende mit ihrem Camper in Chemnitz aufhielt, konnten die Ermittler nicht sagen. Zum Zeitpunkt des Brandes sei sie allein in dem Wagen gewesen. Nach einem Bericht von „bild.de“ hat sie den Gaskocher möglicherweise zum Beheizen des Wagens genutzt und bei offenem Feuer geschlafen. Das Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz wollte dies am Sonntag nicht bestätigen.

