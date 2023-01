SSC feiert erneut klaren Sieg: „War super wichtig“

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin gehen mit dem erhofften Erfolgserlebnis in die CEV-Cup-Viertelfinalpartien gegen den italienischen Vertreter Savino Del Bene Scandicci und das Bundesliga-Topspiel gegen Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart. „Wir wollten 3:0 gewinnen, das war super wichtig heute“, betonte Cheftrainer Felix Koslowski im Anschluss an den Dreisatz-Sieg (25:17, 25:21, 25:21) der drittplatzierten Mecklenburgerinnen gegen den Tabellenachten Rote Raben Vilsbiburg am Samstag.