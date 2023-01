Premiere von selten gespielter US-Oper „Vanessa“

Am Neustrelitzer Theater (Mecklenburgische Seenplatte) ist die Premiere der äußerst selten gespielten US-amerikanischen Oper „Vanessa“ gefeiert worden. Das Publikum bedachte das Ensemble um die russische Mezzosopranistin Anna Matrenina am Samstagabend mit langanhaltendem Applaus. Die Oper von Samuel Barber (1910-1981) wurde vor 65 Jahren in New York uraufgeführt und gilt als eines der ersten Meisterwerke der US-amerikanischen Opernszene.