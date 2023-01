Placke neuer Präsident der MV-Ärztekammer

Die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern wird künftig von dem Mediziner Jens Placke geführt. Der 55-jährige Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie setzte sich am Samstag auf einer Verbandsversammlung bei der Wahl gegen zwei Gegenkandidaten durch, wie die Ärztekammer in Rostock mitteilte. Er tritt damit die Nachfolger von Andreas Crusius an, der die Kammer mehr als 30 Jahre leitete und Mitbegründer der Einrichtung ist.