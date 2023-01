Rostocks Basketballer wollen Heimsieg zum Hinrundenabschluss

Zum Abschluss der Hinrunde in der Basketball-Bundesliga stehen die Rostock Seawolves vor einer lösbaren Aufgabe. Gegner des Tabellenneunten ist am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) der Mitteldeutsche BC, der aktuell den 14. Rang belegt. Während die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held mit dem Sieg in Bayreuth im Rücken in die Partie geht, reisen die Gäste mit einer unglücklichen Heimniederlage gegen Ulm im Gepäck an. In einer Favoritenrolle aber sieht Held sein Team deswegen nicht: „Uns erwartet eine sehr große Aufgabe, wie in jedem Spiel.“