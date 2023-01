FDP fordert schnelle Verwendung von Bundes-Energiehilfen

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche.

Der Rostocker FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold hat eine zügige Verwendung der vom Bund bereitgestellten Härtefonds-Mittel durch die Landesregierung gefordert. „Die Landesregierung muss die Hilfen also niederschwielig und unbürokratisch zur Verfügung stellen“, sagte Reinhold am Mittwoch in Berlin. Das Geld sei als schnelle Hilfe gedacht.