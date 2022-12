Ärzte bescheren Rostocker Orgel mit Musik großzügige Spende

Die Restaurierung der Orgel in der Marienkirche in Rostock unterstützen das Deutsche Ärzteorchester und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mit 33.000 Euro. Die Hälfte stamme aus dem Erlös eines Konzerts, das das Orchester im September in der Marienkirche gespielt habe, teilte die Stiftung am Freitag mit. Dieses ehrenamtliche Engagement der Mediziner habe die Stiftung so sehr beeindruckt, dass sie den Betrag verdoppelt habe.

Rostock (dpa/mv). Die Restaurierung der Orgel in der Marienkirche in Rostock unterstützen das Deutsche Ärzteorchester und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) mit 33.000 Euro. Die Hälfte stamme aus dem Erlös eines Konzerts, das das Orchester im September in der Marienkirche gespielt habe, teilte die Stiftung am Freitag mit. Dieses ehrenamtliche Engagement der Mediziner habe die Stiftung so sehr beeindruckt, dass sie den Betrag verdoppelt habe.

Laut DSD war die Orgel im Juli 1770 als drittgrößtes Orgelinstrument weltweit feierlich eingeweiht und danach mehrmals umgebaut worden. Das Deutsche Ärzteorchester war den Angaben zufolge 1989 gegründet worden. In ihm musizierten aktuell 170 Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pfleger, Pharmazeuten oder Studierende aus ganz Deutschland. Gestartet sei die Kooperation mit der Stiftung im vergangenen Jahr mit Konzerten für die Flutopfer in der Eifel und an der Ahr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern