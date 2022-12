Unfall beim Ausliefern: Paketzusteller-Fahrzeuge demoliert

Zwei Paketzusteller haben es an der Mecklenburgischen Seenplatte besonders eilig gehabt - und sind dabei verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, stießen die Transporter der beiden am Mittwochabend in Ritzerow bei Stavenhagen auf der Bundesstraße 104 zusammen. Dabei wurden beide Lieferfahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie geborgen werden mussten. Nach ersten Untersuchungen hatte ein 37-jähriger Transporterfahrer angehalten und ein Paket abgegeben, dann wollte er wenden.

Ritzerow (dpa/mv). Zwei Paketzusteller haben es an der Mecklenburgischen Seenplatte besonders eilig gehabt - und sind dabei verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, stießen die Transporter der beiden am Mittwochabend in Ritzerow bei Stavenhagen auf der Bundesstraße 104 zusammen. Dabei wurden beide Lieferfahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie geborgen werden mussten. Nach ersten Untersuchungen hatte ein 37-jähriger Transporterfahrer angehalten und ein Paket abgegeben, dann wollte er wenden.

In dem Moment überholte eine 42-jährige Paketlieferantin eines anderen Unternehmens mit ihrem Transporter. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 37-jährige Lieferant blieb unverletzt, die 42-Jährige wurde kurzzeitig ambulant versorgt. Die Paketauslieferung in der Adventszeit musste vorerst abgebrochen werden. Die B104 war zur Bergung zeitweise gesperrt. Warum die Fahrzeugführer es so eilig hatten und was die genaue Ursache des Unfalls war, sei noch nicht geklärt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern