Volle Arztpraxen wegen Atemwegsinfekten: Ministerin besorgt

Volle Arztpraxen wegen Atemwegsinfektionen rufen Besorgnis bei Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hervor. „Wir beobachten derzeit vor allem bei Kindern sowie Menschen ab 60 Jahren einen starken Anstieg bei den Atemwegsinfekten“, sagte Drese am Mittwoch in Schwerin. Im Vergleich zur Vorwoche habe sich die Zahl der Arztbesuche fast verdoppelt. Einen solch deutlichen Zuwachs Ende November habe es in den vergangenen fünf Jahren nicht gegeben.