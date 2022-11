Mehr als 30 Paketfächer sind in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) aufgebrochen und ausgeraubt worden. Zwei Paketstationen seien in der Nacht betroffen gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Allein der angerichtete Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 17.000 Euro belaufen. Wie viele Pakete gestohlen wurden, sei noch unklar.