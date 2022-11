Prozess gegen mutmaßlichen Dreifachmörder geht weiter

Vor dem Landgericht Rostock wird am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen 27 Jahre alten Deutschen fortgesetzt, der im Februar in Rövershagen bei Rostock seine Eltern und seine Schwester getötet haben soll. Die Anklage lautet auf dreifachen Mord. Es ist der vierte Verhandlungstag.

Vorige Woche hatte die Tante des Angeklagten ausgesagt, die bei dem Verbrechen ihren Bruder, ihre Schwägerin und ihre Nichte verlor. Sie hatte den 27-Jährigen als still, ruhig und zurückhaltend beschrieben. Der Mann hatte in polizeilichen Vernehmungen die Taten zwar gestanden, seine Aussagen aber zum Prozessauftakt am 15. November von seiner Anwältin widerrufen lassen.

Der Angeklagte soll am 7. Februar dieses Jahres seinen Vater (52) und seine Schwester (25) und einige Tage später seine Mutter (48) auf brutale Weise mit einer Armbrust und einer Gartenmachete getötet haben. Die Leichen soll er in selbstgebauten Särgen an einem einsamen Feldrand vergraben haben. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

