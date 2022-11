Ministerpräsidentin Schwesig trifft EU-Klimakommissar

Am zweite Tag ihrer Gespräche in Brüssel treffen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Europaministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch den Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans. Dabei dürfte es unter anderem um die Energiewende gehen, denn Timmermans ist EU-Kommissar für Klimaschutz.