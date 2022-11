SSC vor zweitem Duell gegen Wiesbaden: „Wird interessant“

Nach dem überzeugenden 3:0-Sieg im Viertelfinale um den DVV-Pokal beim VC Wiesbaden wollen die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen denselben Gegner im Bundesliga-Duell nachlegen. Trainer Felix Koslowski beteuerte, sich von dem klaren Erfolg am vergangenen Samstag aber nicht blenden zu lassen. „In der kurzen Zeit gegen denselben Gegner zu spielen, das ist schon eine Herausforderung. Man kennt sich jetzt gut“, sagte er am Montag.