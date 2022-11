Innenminister Pegel dankt Soldaten für Partnerschaft

Innenminister Christian Pegel (SPD) hat zum 25-jährigen Jubiläum der Indienststellung der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ die Bedeutung der im Nordosten stark verankerten Bundeswehr betont. „Dies wurde in den vergangenen Jahren wieder sehr deutlich bei der Bekämpfung des Waldbrandes in Lübtheen und insbesondere in der Corona-Pandemie“, sagte Pegel laut Mitteilung vom Sonntag bei einer Festveranstaltung am Samstag. Mehrere Hundert Soldatinnen und Soldaten hätten Landkreise und kreisfreie Städte bei der Kontaktverfolgung unterstützt.

Schwerin (dpa/lmv). Innenminister Christian Pegel (SPD) hat zum 25-jährigen Jubiläum der Indienststellung der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ die Bedeutung der im Nordosten stark verankerten Bundeswehr betont. „Dies wurde in den vergangenen Jahren wieder sehr deutlich bei der Bekämpfung des Waldbrandes in Lübtheen und insbesondere in der Corona-Pandemie“, sagte Pegel laut Mitteilung vom Sonntag bei einer Festveranstaltung am Samstag. Mehrere Hundert Soldatinnen und Soldaten hätten Landkreise und kreisfreie Städte bei der Kontaktverfolgung unterstützt.

Aufgrund der Pandemie wurde das Jubiläum mit knapp einem Jahr Verspätung gefeiert. Die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ wurde am 6. Dezember 1996 in Dienst gestellt. Ihr Einsatzgebiet liegt vor allem in der Nord- und Ostsee sowie im nördlichen Atlantik. Im ersten Halbjahr 2023 kommt sie als Flaggschiff bei einer der beiden ständigen Nato-Einsatzverbände aus Großkampfschiffen zum Einsatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern