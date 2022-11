Parkender Sattelzug in Flammen: Fahrer schwer verletzt

Beim Brand eines parkenden Sattelzugs bei Ducherow (Kreis Vorpommern-Greifswald) hat sich der Fahrer schwer verletzt. Das Feuer brach am Samstagnachmittag in der Fahrerkabine des Lkw aus, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe der 44 Jahre alte Fahrer mit einen Gaskocher in der Kabine gekocht. Der Mann konnte sich aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer eines weiteren parkenden Lkws kam dem 44-Jährigen zu Hilfe und wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro.