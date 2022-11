Arbeiter von Metallplatte getroffen und schwer verletzt

Ein 42 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Lüttow-Valluhn am Freitagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Freitag mitteilte, wurde der Mann von einer Metallplatte getroffen, die auf einem Lastenkran transportiert wurde.