Beamte mit Familie dürfen auf Nachzahlungen hoffen

Beamtinnen und Beamte mit Familie in Mecklenburg-Vorpommern dürfen auf eine teils deutliche Nachzahlung hoffen. Stimmt der Landtag zu, so werden die Familienzuschläge in den unteren Besoldungsgruppen laut Angaben des Finanzministeriums in Schwerin rückwirkend zum 1. Januar 2022 erhöht. Für den Zeitraum zwischen Januar und November könnten dann bis zu rund 2160 Euro - je nach Gehaltsgruppe - nachgezahlt werden, hieß es am Freitag.