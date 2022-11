Seawolves wollen Heidelbergs Tempospiel drosseln

Die Rostock Seawolves hoffen im Heimspiel gegen die MLP Academics Heidelberg am Sonntag (15.00 Uhr) auf das Ende der Negativserie. Nach drei verlorenen Partien in der Basketball-Bundesliga bekommt es der Aufsteiger mit einer Mannschaft zu tun, die sich nach Meinung von Cheftrainer Christian Held in einer „ähnlichen Situation befindet“. Die Heidelberger, aktuell Tabellenzwölfter, reisen mit zwei Niederlagen im Gepäck in die Hansestadt.