Mann wird bei Stralsund von Zug erfasst und läuft davon

Ein Mann ist in der Nähe von Stralsund von einem Regionalexpress erfasst worden und danach weggelaufen. Der Unbekannte habe bei dem Zusammenstoß am Samstag wohl seine Schuhe verloren, teilte die Bundespolizei am Abend mit. Er sei in Socken in Richtung eines Wohngebiets im Stralsunder Ortsteil Grünhufe gelaufen.