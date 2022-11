Backhaus befürchtet im Herbst einen Vogelgrippe-Ausbruch

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) fürchtet wegen des bevorstehenden Vogelzuges eine Einschleppung der Vogelgrippe in die Geflügelbetriebe im Land. Das Virus sei in der Wildvogelpopulation weit verbreitet, sagte er am Montag in Schwerin. Besonders Sorgen macht sich der Minister um das Geflügel in Bio-Freilandhaltung.